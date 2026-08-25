От 2 май 2027 г. Bulgaria Air ще свързва София и Бургас с директни полети, като в някои дни ще изпълнява до два полета дневно, предлагайки повече удобство и по-добри възможности за връзки през столицата, съобщиха от Летище Бургас..

„След като Бургас беше избран за домакин на „Евровизия 2027“, ние работим активно за осигуряването на още повече възможности за пътуване за всички гости на събитието. Готови сме за най-голямото музикално събитие в Европа и за всяка ваша история, която преминава през нас“,съобщават от аеропорта.Вече може да резервирате билет.