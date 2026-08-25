Часове след бягството си от домашния арест, който трябваше да продължава да изтърпява в жилището си в ж.к. „Славейков“ в Бургас, инфлуенсърът Стоян Колев се включи отново на лайф. Без да показва реалната обстановка край себе си, той твърди, че вече е в чужбина и по-специално в Гърция. Макар и да не е ясно дали това е точно така, от лайфа се разбира, че той пътува.

Случаят със Стоян Колев е показателен за пълния абсурд, в който живеем. Като се започне от това, че той е идол за малолетни фенове, някои от които идваха от другия край на България в Бургас, за да се снимат с него, водени от собствените си бащи. И го навестяваха във всички възможни часове на денонощието. За тумбите тийнейджъри, които препускаха нагоре-надолу по етажите на блока, носещи му хелчета с идеята за заветния кадър с него. През набутването под „домашен арест“ на човек с диагноза в жилище на 17-ия етаж на оживен жилищен блок и държан там повече от 2 месеца, въпреки многобройните излъчвания на живо, от които ясно се вижда, че психиката му не издържа и той сам предупреждава какво може да извърши – да полети като Архангел Михаил, да се измъкне като Спайдърмен, да реши, че е Ахил, да съсече гривната с брадва и какво ли още не. До бягството му през прозорец на междуетажна площадка след повече от 10 минутно скитане по стълбите с гривна на крака, при това – на лайф, докато полиция се качва с асансьор в апартамента му.

Припомняме, че Стоян Колев бе в домашен арест по решение на съда в Пазарджик. Вчера, 24 август, около 13,30 до часа той е посетен от полицейски служители по сигнал, че е нарушен обсега на гривната, разказват жители на блока. Бил е заварен в апартамента си.

Около 14,55 пристига втори път полиция, отново по сигнал, че Колев не е в жилището си. Полицаите се качват с асансьор до жилището, докато на лайф на Колев се вижда как той броди по стълбите и коридорите на блока. Съответно в 15 часа полицаите са в апартамента му, където него го няма, а Колев прескача през прозореца на междуетажната площадка на 3-ия етаж и побягва бос, по шорти, в посока през големия открит паркинг зад блока към автобусна спирка, все още с гривна на крака, която по-късно очевидно е премахнал.