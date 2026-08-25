Директно от водите на Атлантическия океан Цанко Цанков отново пристига в Поморие на 29 и 30 август от 11.00 часа. В рамките на два дни на Южния плаж той ще проведе открити тренировки с най-големите ентусиасти в плуването. Заниманията са безплатни и в тях могат да се включат хора от всякакви възрасти.



Срещата с Цанко Цанков и мениджъра му Николай Илиев ще включва:– мотивационна беседа с деца, младежи, спортуващи и гости; представяне на основни техники и особености при плуването в открити води и безопасното поведение в морето; практическа тренировка в морска среда; възможност за снимки, автографи и лични срещи с участниците.