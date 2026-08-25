Минималната работна заплата да се определя по нов механизъм, който отчита покупателната способност, разходите за живот, нивото и ръста на заплатите, както и производителността на труда. Това предвижда проект за промени в Кодекса на труда, който е подложен на обществено обсъждане.

Според предложените текстове размерът на минималната заплата за следващата година трябва да бъде определян до 15 август на текущата година. При изчисляването му ще се вземат предвид четири основни показателя - покупателната способност на МРЗ с оглед на издръжката на живот, общото равнище и разпределението на заплатите в страната, темпът на нарастване на възнагражденията и дългосрочните нива на производителността на труда.

Проектът предвижда и веднъж на три години да се прави оценка дали минималната заплата е адекватна. При нея ще се използват две референтни стойности - 60% от брутната медианна работна заплата и размерът на издръжката на живот.

Определянето на МРЗ и оценката за нейната адекватност трябва да стават в сътрудничество и след консултации с национално представителните работодателски и синдикални организации. Конкретният ред ще бъде уреден с наредба на Министерския съвет.

Предвижда се също чрез колективни трудови договори на отраслово и браншово ниво да могат да бъдат договаряни по-високи минимални възнаграждения.

В Кодекса на труда се предлага да бъде записана и изрична дефиниция на понятието „минимална работна заплата“. Според проекта това е най-ниското основно месечно трудово възнаграждение за отработено време или извършена работа.

Друга промяна засяга изчисляването на издръжката на живот. Председателят на Националния статистически институт трябва да утвърди методиката за определяне и публикуване на тези данни в срок до девет месеца след влизането на закона в сила.