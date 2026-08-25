Канал за подводен трафик на наркотици беше разбит при специализирана операция на Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” в Бургас. Над 120 кг марихуана са открити в хода на акцията в две населени места в района. Задържани са трима.



Това е нов подход при трансферирането на дрога, уточниха от Областната дирекция на МВР.



Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Бургас. Работата по изясняване на цялостната престъпна дейност на задържаните продължава.