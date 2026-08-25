След разпродадения концерт на Agathangelos Agathangelou през юли, не пропускайте 28 август от 21:00 ч., когато на сцената на остров Света Анастасия отново ще излезе харизматичният изпълнител.

Нека изпратим август подобаващо с много музика, танци, студени питиета и морски бриз. Agathangelos Agathangelou е не само талантлив музикант, но и композитор и вокален преподавател. Музиката е неговата най-голяма страст още от най-ранна възраст и мотивацията му да следва и сбъдва най-смелите си мечти.

Корабите за събитието ще отплават от Магазия 1 в 20:00 ч. Всички, закупили билети е необходимо да бъдат на място поне 30 минути по-рано.

Билети може да закупите от:

- gotoburgas.com

- Grabo.bg

- Туристически информационен център – Часовника