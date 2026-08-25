Няма нов сериозен скок на цените на петрола от началото на тази седмица. Пазарът се успокои. Това заяви пред БНР Димитър Георгиев, анализатор на международните пазари.

"Тази агресивна риторика от страна на Тръмп вече отдавна няма чак такова голямо значение върху пазарите, защото тя се и променя всеки ден. Факт е, че новата реескалация на конфликта в Иран от миналия месец на практика доведе до значително поскъпване на цените на суровия петрол сорт Брент от 71 долара през юли месец до 95 долара. В момента има едно леко успокояване с 90.50. През тази седмица волатилността е малка, защото истинските новини са малко. Това, че във вчерашния ден Америка официално обявиха своя т.нар. голям ден на икономически тежки санкции срещу Иран, беше очаквано. Достатъчно конкретика не видяхме, затова и няма голяма волатилност на пазарите. Всички са в изчакване за това какво ще се случи", коментира той.

Георгиев бе категоричен, че няма опасност България да остане без горива.

"Имаме значителни запаси и резерви. Доставките са диверсифицирани. Рафинерията в Бургас продължава да работи и то не разчита на един единствен източник на суров петрол, а внася от много различни държави. Доставките са стабилни. Изобщо няма непосредствен риск от недостиг", каза Георгиев.

"Когато обаче говорим за цените, нещата са съвсем различни. Това трайно задържане на високите цени на международните пазари води до това да виждаме тези цени на колонките", допълни анализаторът.

Той не вижда причина тези цени да падат в близките дни. "Те ще останат около текущите нива. Особено болезнено е при цената на дизела, която остава със значителна ножица и спред спрямо бензина".

Ако няма промяна на цените на международните пазари, няма да има промяна и у нас, т.е. цените на дизела ще останат на текущите доста високи нива, изказа мнението си Димитър Георгиев.

"Ако има нова още по-голяма ескалация с нови военни действия, не просто блокиран Ормузки проток, а нови военни действия, което съвсем ще отдалечи пък разблокирането на Ормузкия проток и тръгването на танкерите от там, то тогава на практика няма таван, до който можем да видим поскъпване на цените, но това е малко вероятен сценарий. Основният сценарий, на който и пазарите залагат, на който и аз залагам, е, че ще видим в един момент отпушване, решаване на проблема по един или друг начин и отпушване на протока. Това е в интерес и на Иран преди всичко, и на Съединените щати, където през есента предстоят ключови избори. Така че Тръмп по един или друг начин ще намери решение на проблема и разбира се ще го опакова като печалба за себе", каза Георгиев.

"При дизела е особено болезнено - за първи път от дълго време насам дизелът в Европа в момента е по-скъп отколкото е авиационното гориво. Проблемът там се усеща най-много, но той може да се реши по-скоро чрез повече конкуренция, чрез повече диверсифицирани доставки, чрез по-малко забрани", посочи той.

По въпроса за бюджета за следващата година финансистът изказа мнението си, че възможно най-лошото решение би било да се вдигат данъци.

"Вярвам и се надявам, че то няма да се случи, включително това е записано в управленската програма на правителството. Това би имало пагубен структурен, дългосрочен негативен ефект върху България. Данъците не трябва да се пипат по никакъв начин. Оттам нататък вече аз очаквам да видим пореден бюджет, за съжаление, без заложени реформи в него, без заложено съкращаване на абсолютно раздутата администрация. Вероятно отново ще видим бюджет с по-голям от 3% бюджетен дефицит, който отново в края на годината ще бъде по-малък от планирания, но за съжаление вероятно все пак над 3% - предстои да видим", каза анализаторът.