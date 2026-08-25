„Областната дирекция на МВР-Бургас работи активно по локализация на избягалия от домашен арест тиктокър Стоян Колев. Много интересно за мене е защо в гривната, поставена на този човек, няма необходимото устройство за проследяване. Ще изясним този вопрос, както и ще го установим – нямам никакво съмнение.“. Това заяви в Бургас министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ден, след като инфлуенсърът скочи през прозореца на 3-ия етаж от блока си в бургаския ж.к. „Славейков“.

Същевременно Стоян Колев беше на лайф и разказа, че вчера 4 часа е бягал бос из Бургас с ранени крака от скока. “Аз не съм искал да бягам, те ме побъркаха.“, каза той.