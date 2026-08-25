Бургас се поклони днес пред паметта на служителите от Първо Районно управление – Бургас Атанас Градев и Йордан Илиев, които загинаха преди 4 години, спирайки с цената на живота си автобус с незаконно преминали границата на България мигранти, Днес по повод 4-ата годишнина от тяхната загуба се състоя церемония пред паметника до кръгово кръстовище "Трапезица". На нея присъстваха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и зам. министър Калоян Калоянов, кметът Димитър Николов, областният управител Дико Диков, окръжният прокурор Георги Чинев, колеги, граждани, близки.

„Има моменти, които се помнят винаги и днес, 4 години след смъртта им, аз няма как да забравя момента, в който ми се обади главният секретар на Министерството на вътрешните работи и ми съобщи за трагичната им гибел. Има обаждания, които завинаги остават в съзнанието на човека. Аз ги изпратих по последния им път и никога няма да забравя спомена за тяхната саможертва.

Двама служители, които жертваха живота си, за да изпълнят дълга си. Двама доблестни мъже, които останаха в историята, защото в този момент ние бяхме изправени пред безпрецедентна мигрантска вълна и те защитиха съгражданите си, защитиха държавата, полагайки телата си на пътя на този автобус, който ги уби.

Тези мъже завинаги ще останат в нашето съзнание, в нашите спомени и аз ви уверявам, че ще бъда тук винаги на 25 август, независимо дали съм министър на вътрешните работи.

Тук обаче е моментът да припомним, че Атанас Градев и Йордан Илиев изпълниха дълга си към България, изпълниха го достойно, но за съжаление България не е изпълнила дълга си към тях. Казах го веднъж, повтарям го отново: 4 години по-късно делото, образувано по повод на смъртта им, все още не е приключило.“, каза министър Демерджиев. Той апелира към представителите на съдебната власт да направят всичко възможно и необходимо и да покажат, че уважават и ценят подвига на тези двама доблестни мъже, като изпълнят своя дълг и постановят окончателен съдебен акт, с който това дело да приключи.

„В Министерството на вътрешните работи винаги е имало, има и ще има доблестни мъже и жени. За мене е чест да бъда ръководител на това министерство и наш дълг е ние да помагаме на тези служители да стават все повече и повече, те да бъдат лицето на нашето министерство, те да бъдат лицето на България и да носят надежда на българските граждани за всичко това, което искат съвсем основателно да се случи като промяна в държавата ни.

Искам да се обърна и към близките: знаете, че в лично качество винаги съм бил до вас, но искам да знаете, че загубихте членове на вашите семейства, но завинаги ще останете част от семейството на Министерството на вътрешните работи. Помнете това и не го забравяйте!

Искам да се обърна и към служителите: пазете здравето и живота си! Вие сте ценни за нас, вие сте ценни за България, така че не забравяйте да се пазите!“, добави той.

Кметът на Бургас Димитър Николов подчерта, че преди четири години загинаха двама доблестни бургаски мъже, достойни служители на българската полиция.

„Хора - смели, хора защитили безопасността, здравето и живота на нашия град със смелата си постъпка. Няма да забравим този подвиг! Община Бургас ще продължи да се грижи за мемориала, който беше изграден в тяхна чест. Ще продължим да скърбим и да ги помним.“, каза кметът Николов.