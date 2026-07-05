Никола Цолов записа нов впечатляващ успех във Формула 2, след като триумфира и в основното състезание на „Силвърстоун“. Ден след победата си в спринтовата надпревара българският пилот отново беше най-бърз и затвърди лидерството си в генералното класиране.

Цолов потегли от петата позиция, но още след старта спечели няколко места и в първите завои се изкачи до второ място зад Куш Майни. Впоследствие пое водачеството и до карирания флаг не позволи да бъде изпреварен.

Победата идва само ден след успеха му в спринта, когато се наложи над един от основните си съперници за титлата – Габриеле Мини. След двата поредни триумфа българинът увеличи преднината си на върха в шампионата.

Уикендът на британската писта започна с пето място в квалификацията, което му осигури старт от третия ред в основното състезание. Въпреки че не успя да си извоюва по-предна позиция на старта, Цолов компенсира със силно състезателно темпо и безупречно представяне и в двете надпревари.

С победата на „Силвърстоун“ пилотът на „Кампос Рейсинг“ записа шести успех от началото на сезона и продължава уверено битката за шампионската титла.

След финала Цолов не скри удовлетворението си от постигнатото.

„В момента никой не може да ме спре“, каза с усмивка българският пилот, който вече има три поредни победи.

Той призна, че отборът е очаквал по-силен резултат в квалификацията, но е компенсирал с отлична скорост в състезателно темпо.

„Искахме да сме по-бързи в квалификацията и да стартираме по-напред, но в състезанията бяхме изключително конкурентни и вчера, и днес. Честно казано, не очаквахме точно такъв резултат. Знаехме, че това ще бъде един от най-трудните ни уикенди, а си тръгваме с две победи. Чувството е невероятно“, коментира Цолов.

По думите му решаващ момент е бил стартът на основното състезание. „Направих добър старт, както и вчера. Видях, че се отвори пространство между съперниците пред мен и атакувах. Успях да премина между тях и това беше ключов момент в началото на състезанието.“

Той обясни, че основният фокус по време на надпреварата е бил върху управлението на гумите. „Знаех, че ще бъде трудно да управлявам меките гуми. Опитах се да ги пазя максимално дълго. В един момент започнах да наваксвам спрямо Куш Майни, но когато се доближих прекалено много, гумите започнаха да се износват по-бързо и се наложи да вляза в бокса.“

По време на състезанието отборът непрекъснато го е информирал за пилотите, които са избрали различна стратегия. „От бокса непрекъснато ми напомняха да внимавам със състезателите на различна стратегия. Очаквах битката да бъде по-оспорвана, но за щастие нямаше кола за сигурност. Отборът изпълни стратегията перфектно и успяхме да натрупаме достатъчен аванс“, каза още българският пилот.