Южният плаж в Поморие ще бъде домакин на атрактивен турнир по плажен футбол. Събитието се организира от Българския футболен съюз (БФС) и Сдружение „Бийч Сокър България“, сък съдействието на Община Поморие и концесионера на плаж – Юг Поморие „ИТ Марина бряг“ ЕООД и ще се проведе на 20 и 21 юни 2026 г.

Записванията приключиха в края на април и сега четири амбициозни състава се отправят към пясъка в Поморие, готови да дадат всичко от себе си за победата.

Жителите и гостите на града ще имат възможност да се насладят на динамични мачове, лятно настроение и висока доза адреналин.

Участници в турнира

Спортна Асоциация – МВР (СА МВР)

BSC Betvam

ФК Каблешково

Хотел ФТР „Подкрепа“

Програма

20.06.2026 г. (събота)

9:00 ч. – Откриване

9:30 ч. – СА МВР : ФК Каблешково – Първа среща на турнира

11:00 ч. – BSC Betvam : Хотел ФТР „Подкрепа“

Почивка

17:00 ч. – СА МВР : Хотел ФТР „Подкрепа“

18:30 ч. – ФК „Каблешково“ : BSC Betvam

21.06.2026 г. (неделя)

9:30 ч. – Хотел ФТР „Подкрепа“ : ФК Каблешково

11:00 ч. – BSC Betvam : СА МВР

Локация и достъп

Всички срещи ще се изиграят на Южния плаж в Поморие, на плажа пред „Сънсет Ризорт“.

Точната локация на терена: https://maps.app.goo.gl/Qfbhn72MX6Szvk1G8

Входът за зрители е свободен. Заповядайте на футболното шоу!