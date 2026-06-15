Южният плаж в Поморие ще бъде домакин на атрактивен турнир по плажен футбол. Събитието се организира от Българския футболен съюз (БФС) и Сдружение „Бийч Сокър България“, сък съдействието на Община Поморие и концесионера на плаж – Юг Поморие „ИТ Марина бряг“ ЕООД и ще се проведе на 20 и 21 юни 2026 г.
Записванията приключиха в края на април и сега четири амбициозни състава се отправят към пясъка в Поморие, готови да дадат всичко от себе си за победата.
Жителите и гостите на града ще имат възможност да се насладят на динамични мачове, лятно настроение и висока доза адреналин.
Участници в турнира
- Спортна Асоциация – МВР (СА МВР)
- BSC Betvam
- ФК Каблешково
- Хотел ФТР „Подкрепа“
Програма
20.06.2026 г. (събота)
9:00 ч. – Откриване
9:30 ч. – СА МВР : ФК Каблешково – Първа среща на турнира
11:00 ч. – BSC Betvam : Хотел ФТР „Подкрепа“
Почивка
17:00 ч. – СА МВР : Хотел ФТР „Подкрепа“
18:30 ч. – ФК „Каблешково“ : BSC Betvam
21.06.2026 г. (неделя)
9:30 ч. – Хотел ФТР „Подкрепа“ : ФК Каблешково
11:00 ч. – BSC Betvam : СА МВР
Локация и достъп
Всички срещи ще се изиграят на Южния плаж в Поморие, на плажа пред „Сънсет Ризорт“.
Точната локация на терена: https://maps.app.goo.gl/Qfbhn72MX6Szvk1G8
Входът за зрители е свободен. Заповядайте на футболното шоу!
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