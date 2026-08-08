Хеликоптер се включи в гасенето на пожара на изхода на Асеновград в посока село Козаново, съобщиха от Община Асеновград. Огънят е обхванал зоната зад новия гробищен парк, но не е навлязъл в гробните полета към този момент. На мястото е позиционирана специализирана техника на пожарната и противопожарният модул на Военно формирование 24490.

В борбата с пламъците се включиха доброволци от Доброволно формирование "Асеневци" към община Асеновград, военнослужещи и жители на града.

Сигналът за пожара е получен малко след 11:00 часа. Горят сухи треви и лозя.