42-годишен криминално проявен и осъждан мъж от ямболското село Мамарчево е разкрит като извършител на палеж на лек автомобил "Мерцедес Майбах", извършен на 29.07.т.г. около 23.00 ч. в района на паркинга пред хотел "Марак-1" в Слънчев бряг. Превозното средство се свързва с известния Димитър Желязков – Митьо Очите.

Извършителят бе установен и задържан от служители на ОДМВР - Бургас при проведена специализирана полицейска операция. В хода на работата по случая са установени множество веществени доказателства.

42-годишният мъж е привлечен в качеството на обвиняем. С постановление на наблюдаващия прокурор срокът на задържането е удължен до 72 часа. Днес състав на Районен съд - Несебър постанови постоянна мярка "задържане под стража" спрямо задържания. Работата по случая продължава.