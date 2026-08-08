Украйна днес увери, че не е насочила умишлено безпилотни летателни апарати към България и обеща да проведе разследване, след като дрон, подобен на тези, използвани от украинската армия, се разби близо до газопровод в страната, предаде Франс Прес.

„Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата“, заяви пред журналисти говорителят на украинското министерство на външните работи Георгий Тихи. „Можем да потвърдим с увереност, че украинската армия не е насочвала умишлено никакъв летателен апарат към България“, добави той, без обаче да потвърди официално дали дронът наистина е украински.





Припомняме, че на брифинг в Министерския съвет (МС) премиерът Румен Радев обяви, че дрон е навлязъл във въздушно ни пространство и се е взривил на 100 м навътре в българската граница от посока Румъния. Инцидентът е станал в 8:10 ч. тази сутрин на 200 метра от бившия контролно-пропускателен пункт между България и Румъния при Кардам и на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканския газопровод.

От Министерството на отбраната съобщиха, че според първоначален анализ на останките най-вероятно се касае за дрон-примамка "Майя". Този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили, посочиха от министерството и добавиха, че към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен.

Министерството на външните работи съобщи, че министърът на външните работи Велислава Петрова е извикала посланика на Украйна в България Олеся Илашчук на среща в Министерството на външните работи. От ведомството уточниха, че срещата ще се проведе в понеделник, тъй като посланикът е извън страната.