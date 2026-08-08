Сигурността на България не е тема за партийна пропаганда. Инцидентът с дрона, навлязъл в българското въздушно пространство и взривил се край село Кардам, обаче изисква бързо и пълно изясняване на всички обстоятелства. Българските граждани трябва да получат ясен отговор какъв е дронът, откъде е дошъл, какъв маршрут е следвал и дали става дума за случаен инцидент или за съзнателно действие срещу територията на държава – член на НАТО. Това се казва в позиция на ПП ГЕРБ, публикувана в официалния й профил във фейсбук.

"Особено важно е да знаем дали съществува риск от повторение и какви конкретни мерки са предприети, така че България да може своевременно да открива, проследява и неутрализира подобни заплахи. Случилото се още веднъж показва необходимостта от изграждането на обща европейска и съюзническа система за защита срещу дронове по целия Източен фланг – от Балтийско до Черно море, с интегрирано наблюдение, обмен на информация и координирана реакция. В момент на повишени рискове България трябва да действа спокойно, професионално и заедно със своите съюзници. Националната сигурност изисква факти, способности и единство, а не политически спекулации", пишат от ГЕРБ.