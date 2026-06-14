Никола Цолов е новият лидер във Формула 2, след като завърши втори в основното състезание на пистата „Каталуния“ в Барселона и записа втори подиум за уикенда.

Българският пилот стартира от пета позиция и заложи на алтернативна стратегия с по-дълъг първи стинт с твърдите гуми. В началото това му коства няколко позиции, но след задължителното спиране в бокса Цолов демонстрира впечатляващо темпо и започна методично да си проправя път напред.

В заключителната фаза на състезанието българинът изпревари последователно няколко съперници, сред които Габриеле Мини и Алекс Дън, за да се изкачи до второто място.

Победата в Барселона спечели Рафаел Камара, а третото място остана за Алекс Дън.

Резултатът се оказа достатъчен, за да изведе Цолов начело в генералното класиране на Формула 2 след първите пет кръга от сезона. Българинът вече има 86 точки и аванс от три пред Габриеле Мини. Трети е Рафаел Камара, който изостава на 17 точки.

Състезанието започна трудно за Цолов заради избраната стратегия с твърдите гуми. Докато преките му конкуренти стартираха с по-бързите меки смеси, българският пилот постепенно губеше позиции, но същевременно съхраняваше гумите си за решителната част от надпреварата.

След спирането си в бокса той излезе с по-свежи и по-бързи гуми и започна впечатляваща серия от изпреварвания. Само за няколко обиколки Цолов премина през колоната, като остави зад себе си Стеншорн, Херта, Вароне, Виягомес, Беганович и Мини.

Най-впечатляваща беше битката му с Алекс Дън в края на състезанието. След няколко завоя на оспорван дуел българинът наложи темпото си и си осигури второто място.

Така Никола Цолов приключва уикенда в Барселона с два подиума и лидерска позиция в шампионата – още едно доказателство, че през този сезон е сред основните претенденти за титлата във Формула 2.

Следващият кръг от шампионата е между 26 и 28 юни на пистата „Ред Бул Ринг“ в Австрия.