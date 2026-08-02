Общо 21 души са ранените след избухването на самоделно взривно устройство в ресторант „Балзи Росси“ на площад „Кудрински“ в центъра на Москва, съобщиха руските власти, цитирани от световните агенции. Жертвите са три, сред които жена, опитала да внесе взривното устройство в заведението, но спряна от охраната. Сред жертвите са и охранител и клиент на ресторанта. Жената, пренасяла устройството, все още не е идентифицирана. Смята се, че е възможо тя да не е знаела за бомбата.

Според Националния антитерористичен комитет, цитиран от руската държавна информационна агенция „РИА Новости“, експлозията е разтърсила ресторанта на 1 август. По-рано руската държавна телевизия предположи, че причината може да е взрив на газова бутилка, но тази информация не беше потвърдена от независим източник. Ройтерс съобщи, че експлозията е станала в италиански ресторант, на чийто интернет сайт предишния ден е било обявено, че заведението е затворено заради частно събитие.

Разследването на нападението продължава, съобщи Московският следствен комитет, също цитиран от „РИА Новости“.

Всекидневникът „Комерсант“, позовавайки се на свои източници, съобщи, че бомбата е била предназначена да осакати и убие посетителите на откритата лятна тераса на ресторанта. Според изданието взривното устройство е било задействано дистанционно от друго лице, а жената, която го е носела, може изобщо да не е знаела, че пренася експлозив. Според изданието партито е било силно охранявано, а взривното устройство е било с мощност, еквивалентна на около килограм тротил, и е било пълно с метални сачми.

Според украинската агенция УНИАН, Z-блогъра Кирил Федоров и блога „Записки на ветерана“ възможна цел на експлозията в ресторант „Балзи Росси“ е бил главнокомандващият на руските аерокосмически сили ген. Александър Чайко, който е обвиняван за военни престъпления в Украйна.

Проруският блогър Анатолий Шарий публикува видео от тържеството, на което се вижда банер с надпис „Александър е на 55 години“. На 27 юли Чайко е навършил 55 години. Той е назначен за главнокомандващ на руските аерокосмически сили през май тази година. В началото на войната в Украйна Чайко командва войски, които според украинските власти са участвали в клането в Буча.

Според Telegram канала ВЧК-ОГПУ сред гостите на събитието е имало човек, учил с Чайко в Общовойсковата академия на руските въоръжени сили. Каналът твърди, че Чайко не е отбелязал назначаването си през май и е планирал да съчетае това тържество с честването на 55-ия си рожден ден. По информация на канала сред присъстващите са били високопоставени офицери от ФСБ, държавни служители, парламентаристи, генерали от Министерството на отбраната и други гости.

Все още няма официална информация дали Александър Чайко е пострадал. Някои медии съобщават, че е жив, като се позовават на твърдения, че е прочел изпратено до него съобщение в Telegram.

Кметът на Москва Сергей Собянин определи случилото се като „жесток акт на тероризъм“. Той изказа съболезнования на близките на загиналите, заяви, че пострадалите са настанени в болници и получават необходимата медицинска помощ, и увери, че извършителите ще бъдат открити и наказани. Това Собянин написа в канала си в приложението „Макс“.

Франс прес отбелязва, че Русия многократно е ставала мишена на терористични нападения, включително в Москва.

От началото на войната в Украйна през 2022 г. украинските специални служби поеха отговорност или бяха обвинени за редица убийства и опити за убийства на руски военни и публични личности, подкрепящи войната.

През 2022 г. Даря Дугина, дъщеря на ултранационалистическия идеолог Александър Дугин, почина след взрив на автомобил. През април 2023 г. руският военен блогър Максим Фомин загина при експлозия на статуетка, пълна с експлозиви, подарена му в кафене в Санкт Петербург.

През 2024 г. експлозия в Москва уби генерал-лейтенант Игор Кирилов, началник на силите за радиационна, химическа и биологична защита на руските въоръжени сили. Според информацията той е бил убит при операция на Службата за сигурност на Украйна, след като скутер, натоварен с експлозиви, е бил взривен в момента, в който Кирилов и неговият помощник са влизали във входа на сграда на Рязански проспект в Москва.

Ройтерс припомня, че по-рано тази година руската Федерална служба за сигурност съобщи, че ще засили охраната на високопоставени военни представители след поредицата от убийства и опити за убийства, за които Москва обвинява Украйна.