Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е в Приморско, където участва в националната политическа академия на партията „Новите умове“.

На форума присъстват кметове на ГЕРБ от Бургаска област, представители на местната власт и участници в обучителната програма. Сред лекторите са кметът на Бургас Димитър Николов, на Поморие – Иван Алексиев, на Царево – Марин Киров, и домакинът на събитието – кметът на Приморско Иван Гайков. Николов е сред успешните кметове на партията, като по-рано тази година Борисов обясни защо той и колегата му от Стара Загора остават в местната власт, вместо да влизат в депутатските листи.

Академията „Новите умове“ е част от курса на ГЕРБ за подготовка на нови кадри за местната и националната политика. В обученията участват млади активисти и професионалисти, като по думите на Борисов целта е да се съчетае опитът на утвърдените кадри с потенциала на младите участници. Този фокус върху партийното строителство следва предприетите от него промени в края на 2023 г., когато Борисов пое лично ръководството на структурите в София.

Лектор на събитието е и бившият министър на енергетиката Жечо Станков. Предвидено е представителите на местната власт да споделят опит в управлението на общините, работата по инфраструктурни проекти и привличането на инвестиции.

Модулът в Приморско е поредният от обучителната програма. При предишното си участие във форума във Варна през април Борисов коментира, че за предсрочни избори са похарчени средства, равняващи се на стойността на една магистрала.