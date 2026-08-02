С много емоции, аплодисменти и качествена нова българска музика премина тазгодишното издание на Националния конкурс за песен „Бургас и морето“, който се проведе на 1 август в Летния театър в Бургас. Конкурсът за пореден път събра на една сцена утвърдени и млади автори, композитори и изпълнители, доказвайки, че българската песен продължава да вдъхновява и да намира своята вярна публика.

Интересът към конкурса и тази година беше впечатляващ. Повече от 40 авторски песни от цялата страна бяха заявени за участие. След внимателна селекция жури в състав: Диана Саватева – заместник-кмет „Култура и вероизповедания“ на Община Бургас, доц. д-р Владимир Димов, д-р Адриан Георгиев, Димитър Маджаров, Веселин Пренеров, Светослав Михайлов и Руслан Карагьозов избра песните финалисти, които се представиха пред бургаската публика.

Голямата награда на конкурса – Първа награда, беше присъдена на песента „Една секунда любов“ с музика на Самуел Мануелян и текст на Марияна Добрева. Отличието връчи Михаил Хаджиянев.

Втора награда получи песента „Лятото изтече“ на Теодора Илиева, а наградата връчи проф. Иван Стоянов.

Трета награда заслужено отиде при „Това съм аз“ с автори Мария Гогушева и Светослав Лобушки. Отличието беше връчено от Мустафа Чаушев.

Любима на публиката стана песента „Слънчево момиче“ с музика на Георги Милтиядов по стихове на незабравимата Петя Дубарова, която спечели Наградата на публиката.

Освен основните награди бяха присъдени и редица специални отличия.

Наградата на вестник „Черноморски фар“ за текст на песен беше присъдена на „Една секунда любов“ – Самуел Мануелян и Марияна Добрева.

Наградата на филиала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за звукорежисура, връчена от д-р Адриан Георгиев, получи песента „Самотни във вятъра“ на Кирил Божков и група „Лунапарк“.

Наградата от онлайн гласуването, връчена от Георги Дюлгеров, също отиде при „Това съм аз“ на Мария Гогушева и Светослав Лобушки.

Рецитаът тази година бе поверен на една от най-обичаните и успешни изпълнителки на съвременната българска поп сцена – Мария Илиева, която бе специалният гост на Националния конкурс за песен „Бургас и морето“ 2026.

Публиката в Летния театър се наслади на вечер, изпълнена с емоция, нови музикални открития и високо художествено ниво. За впечатляващата визия на сцената допринесоха сценографията и мултимедията на сценографа и визуален артист Красимир Марчев, които превърнаха концертния спектакъл в истинско празнично изживяване.

Националният конкурс „Бургас и морето“ отново затвърди своята роля като един от най-значимите форуми за съвременна българска песен. Събитието продължава да насърчава създаването на нова музика и да предоставя сцена за талантливи автори и изпълнители, превръщайки Бургас в място, където традицията и съвременното музикално творчество се срещат.