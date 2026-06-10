Поморие ще бъде домакин на аткративния турнир SuplesChampionship. Той ще се проведе в събота, 13 юни, на откритата сцена на НЧ „Светлина 1939“ в парка на кв. "Свети Георги". Състезанието е международно, подчертаха от пресслужбата на местната власт.



„Суплес Поморие“ отново ще предизвика конкуренцията, включвайки се в надпреварата и със свои спортисти в различните категории.

Регистрацията в деня на състезанието ще започне от 10 часа до откритата сцена на НЧ „Светлина 1939“, а същинската надпревара – от 11.30 ч. Официалното откриване ще бъде в 18.00 часа.