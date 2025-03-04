17-годишната надежда на бургаския и българския бокс Ангел Самуилов получи приза „Спортист на годината на Община Бургас за 2024 година“. Той е състезател на Спортен клуб по бокс „Победа“, а негов треньор е Радослав Суслеков.

Младият спортен талант получи своя приз по време на годишната церемония за отличаване на най-успешните състезатели и треньори на морския град за 2024 година.

Ангел Самуилов записа впечатляващ успех на Балканското първенство по бокс, което се проведе в Лозница, Сърбия, като стана балкански шампион в категория до 57 кг. Младият боксьор триумфира във финала, побеждавайки украинския си съперник Максим Шула с нокаут още в първия рунд. Талантливият спортист е възпитаник на спортното училище „Юрий Гагарин“ и боксов клуб „Победа Черноморец“. Ангел Самуилов има три шампионски титли от държавните първенства за младежи.

За тези успехи заслуга има и неговият треньор Радослав Суслеков, който е дал много за спортната слава на Бургас.

Награди в конкурса за спортист на 2024 година бяха връчени в следните категории:

„10-те най добри спортисти и треньори“;

„Отбор на годината“;

„Млад талант“;

„Спортист с увреждания“.

Община Бургас връчи един специален приз за изключителен принос в развитието на бургаския спорт на бургаския боец Стоян Копривленски.

Наградите на успелите състезатели и треньори връчиха кметът Димитър Николов, зам.-кметовете Манол Тодоров и Диана Саватева, председателят на Общинския съвет Михаил Хаджиянев и общински съветници.

„Благодаря на всички спортисти треньори, че извисиха високо името на град Бургас. Община Бургас винаги е подкрепяла и съдействала за развитието на спорта, защото това е част от нашата визитка, гордост и самочувствие. Надявам се през тази година също да имаме още много поводи за радост“, каза по време на церемонията кметът Димитър Николов.

„10-те най добри спортисти и треньори“:





1-ВО МЯСТО И СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2024 Е:

АНГЕЛ САМУИЛОВ – ОТ СПОРТЕН КЛУБ ПО БОКС „ПОБЕДА“ С ТРЕНЬОР: РАДУСЛАВ СУСЛЕКОВ

2-РО МЯСТО: МЪЖКА ЧЕТВОРКА - СПОРТНА АКРОБАТИКА: Калоян Велинов Мартин Челебиев, Петър Тодоров, Янко Киров

Треньор: Атанас Костадинов

3-ТО МЯСТО: АТАНАС ХРИСТОВ БОЖИЛОВ – СПОРТЕН КЛУБ „ФАЙТ ФАКТОРИ“- Треньор: Николай Атанасов

4-ТО МЯСТО: КРИСТИАН НИКОЛАЕВ МАНОЛОВ И ВИЛИАНА КОНСТАНТИНОВА КОСТАДИНОВА – КСА „НЕФТОХИМИК-2011“

Треньор: Гергана Денева

5-ТО МЯСТО: ЦАНКО ПЕТРОВ ЦАНКОВ – КПС „ПОБЕДА“

Треньор: Николай Илиев Николов

6-ТО МЯСТО: РУСИ СТЕФАНОВ ХАДЖИЕВ – СК „КУДО-БУРГАС“

Треньор: Антоан Жечев Парчев

7-МО МЯСТО: ПЕТЪР БОРИСОВ – АКВТ „НАФТЕКС“

Треньор: Антон Коджабашев

8-МО МЯСТО: ВАЛЕНТИН ЛЮЦКАНОВ – СКПР „Черноморец“ - Бургас“- Треньор: Пламен Арабаджиев

9-ТО МЯСТО: МАРИЯН ДИМИТРОВ ШАНГОВ – ЯХТ КЛУБ „ПОРТ БУРГАС“ - Треньор: Коста Стергидов

10-ТО МЯСТО: ВИДИН ВИДИНОВ КОЛЕВ – КК „РОНИН“ БУРГАС

Треньор: Иван Тодоров

10-ТО МЯСТО: ДИМИТЪР СТОЯНОВ РАЧЕВ – СК ПО БОРБА „БУРГАС“- Треньор: Николай Данков Дачев

„Отбор на годината“

1-ВО МЯСТО: ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „ ДЕЯ СПОРТ“

2-РО МЯСТО: БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „ЧЕРНОМОРЕЦ“

3-ТО МЯСТО: СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА „БУРГАС“

„Млад талант“

1-ВО МЯСТО: НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ – ТЕНИС КЛУБ „АВЕНЮ“- Треньор: Стоян Тодоров Станков

2-РО МЯСТО: РАДОМИР СТАНЕВ – СПОРТЕН КЛУБ „ИНТЕР-92“

Треньор: Васил Вълков

3-ТО МЯСТО: АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИНОВ ТАТАРЛИЕВ – КАРАТЕ КЛУБ „САНСАЙ“- Треньор: Йован Атанасов Атанасов

4-ТО МЯСТО: РАЯ ЛЮБЧЕВА ИВАНОВА – СПОРТЕН КЛУБ „СЕНТОКИ-БУРГАС“ - Треньор: Живко Андреев

5-ТО МЯСТО: МИЛОСЛАВА ПЛАМЕНОВА СТОЯНОВА – КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ „БУРГАС“- Треньор: Явор Славчев Вълчев

6-ТО МЯСТО: КАЛОЯН АНАТОЛИ ПАЦОВ – КАРАТЕ КЛУБ „САНСАЙ“ Треньор: Йован Атанасов Атанасов

„Спортист с увреждания“

1-ВО МЯСТО: СТЕЛА АЛДОМИРОВА ЕНЕВА – СПОРТЕН КЛУБ „ДЖАВЕЛИН“- Треньор: Тони Велков

2-РО МЯСТО: ДАРИНКА ЯНЕВА ЦУЦУМАНОВА – СПОРТЕН КЛУБ „ДЖАВЕЛИН“- Треньор: Есмерай Ибрям

3-ТО МЯСТО: ТОДОР ГЕОРГИЕВ – СПОРТЕН КЛУБ ЗА ЗДРАВЕ И ДЪЛГОЛЕТИЕ НА СПОРТИСТИ, ИНВАЛИДИ И ДИАБЕТИЦИ „ЗОРА 2000“ – БУРГАС- Треньор: Петър Стойков Янков