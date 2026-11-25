С новата си книга „Дестинация: Минало незапомнено“ бургаската журналистка Диана Фъртунова повежда читателите в едно пътешествие „из някогашна България с пиърсинг и шотландски боец“. Изданието е плод на над 16-годишни нейни проучвания на забравени факти и събития от нашата история.

Документалните текстове разкриват интересни моменти от битието и обществения и личен живот на българите от античността до нови времена. Те пренасят читателя в различни географски точки – в старите Бургас, Созопол, Несебър, Поморие, Търновград, Цари Мали град, Ямбол, Айтос, София, Шумен, Русе и други населени места – не само у нас, но и в далечни страни, където българи са оставили поизбеляла вече следа.

По думите на редактора на изданието – проф. д-р Пламен Павлов, „точната дефиниция на тази книга би трябвало да бъде „калейдоскоп от истории“, но и „история“, ако искате, с главно „И“!

От страниците й читателите ще научат любопитни подробности как нашите прабаби са къпели бебетата във вода с косми и перушина, лекували болните зъби с кокаин и носели пиърсинг още през XVII век, а също и как се приготвяло пиле по царски в двореца на Асеневци.

Специално на бургазлии ще е интересно да разберат защо цар Фердинанд искал да построи на остров Света Анастасия дворец като Баромайския замък в Италия и как бургаският плаж бил замислен като умалено копие на венецианския Лидо.

Представянето на книгата ще се състои в Деня на народната памет – 27 ноември, петък, от 18 ч. в бургаския Дом на писателя.