През нощта облачността ще е значителна. Сутринта на места в западните райони ще завали дъжд. В северозападните райони и по долините на Струма и Места ще има условия за поледици. Ще духа слаб южен вятър.

Минимални температури ще са между минус 1° и 4°, по Черноморието до 7°-8°, а в района на София – около минус 1°.

Утре ще е облачно. На много места в Западна България и по поречието на Дунав ще има валежи от дъжд. В северозападните райони остават условията за поледици. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от юг-югоизток. След обяд в западната и централната част на Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от север-северозапад и ще е до умерен.

Максималните температури ще са между 8° и 13°, в северозападните райони – между 3° и 6°, в София – около 8°.

Над планините ще бъде предимно облачно. Главно в Западна и Централна Стара планина и Рила ще има валежи от дъжд, над височина 2000 метра - от сняг. Ще духа силен до бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

Над Черноморието облачността ще е значителна. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 13°-15°. Температурата на морската вода е между 12° и 15°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

През следващите дни ще бъде облачно с валежи.

В петък в по-голямата част от страната ще е почти тихо, в източните райони след обяд със слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са предимно между 0° и 5°, а максималните от 7°-8° в северозападната до 15°-16° в югоизточната част от страната.

В събота с усилване на вятъра от север ще нахлува студен въздух. Валежите ще са значителни по количество. Дъждът в Северна България и високите полета в Западна ще премине в сняг. Ще се образува и снежна покривка. Температурите към 14 ч. ще са от 1°-2° на места в Западна и Северна България до 11°-12° в крайните югоизточни райони.