Българската индустрия е в трайна фаза на свиване, като за последните десет години е загубила близо 70 000 работни места, а реалните обеми на производството намаляват четвърта поредна година. Това показва първият годишен доклад на Конфедерацията на българската индустрия (КБИ), представен от председателя на организацията Васил Велев.

Макар добавената стойност в сектора да е нараснала с 88% по текущи цени за периода 2016–2025 г., при отчитане на инфлацията се наблюдава спад от 8,8%. Спрямо пиковите стойности през 2022–2023 г. физическите обеми на производството са намалели с 15% за индустрията като цяло и с 10,9% за преработващата промишленост.

Свиването се отразява и на външната търговия. Износът намалява за трета поредна година, докато вносът расте. Така отрицателното търговско салдо достига близо 11 млрд. през миналата година. Делът на индустрията в икономиката също се свива – от 25% през 2016 г. до 19% в края на разглеждания период.

Сериозен проблем остава и недостигът на кадри. За десетилетие заетите в индустрията са намалели с близо 70 000 души, докато работещите в бюджетния сектор са се увеличили с почти 100 000. Особено тревожен е спадът от 31% при заетите в индустрията под 30-годишна възраст.

Сред основните фактори за кризата са високите цени на енергията и труда, недостатъчните инвестиции в автоматизация и иновации, административната тежест, европейските регулации и геополитическите ограничения. Според Велев реалният ръст на заплатите, изчистен от инфлацията, е близо три пъти по-висок от ръста на производителността, което ограничава възможностите на предприятията да инвестират в модернизация.

В доклада си КБИ предлага 20 мерки за подкрепа на индустрията. Сред основните приоритети са подобряване на професионалното образование, облекчаване на административните процедури, по-достъпно финансиране, конкурентни цени на енергията и стимули за автоматизация и роботизация.

Конфедерацията настоява и държавните програми за модернизация да бъдат насочени към увеличаване на производството с по-малко работници, вместо да поставят задължително условие за разкриване на нови работни места. Предлага се също въвеждане на критерии за местна добавена стойност при обществените поръчки и по-целенасочена подкрепа за високотехнологични инвестиции.