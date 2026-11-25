Бургаският спортен клуб по брейк „Бляк Стайл Скуад“ се представи впечатляващо на шестото издание на държавното първенство по брейк „До откат 6“, което се проведе в спортна зала „Диана“ в Ямбол.

В състезанието се включиха близо 80 участници от цялата страна, които премериха сили в индивидуални батъли, отборни надпревари и хореографски изпълнения. Събитието се организира от спортен клуб „Пластик ДефСкуад“, Община Ямбол и Българската брейк федерация.

Възпитаниците на „Бляк Стайл Скуад“, водени от своя ръководител Христо Андонов, демонстрираха високо спортно майсторство, отлична подготовка, характер и силен състезателен дух. Бургаските танцьори се отличиха с множество призови класирания в различните възрастови категории.

В индивидуалните състезания отличията за Бургас са:

6–9 години: първо място – Валентин Железчев, трето място – Диан Морфов, четвърто място – Максим Симеонов;

10–12 години: първо място – Никола Николов, трето място – Христо Проданов;

Момичета, 10–12 години: Яра Гуджева;

13–15 години: второ място – Петър Цонев, трето място – Даниел Георгиев;

16–18 години: първо място – Цветан Данов;

19–34 години: първо място – Константин Шарапчиев, второ място – Божидар Пехливанов, трето място – Никола Янакиев;

Жени: първо място – Пламена Георгиева.

Успехите на клуба продължиха и в отборните надпревари. В категория Battles до 15 години бургаските състезатели завоюваха първото място, а в категория Showcase се класираха на второ място.

Постигнатите резултати са доказателство за постоянството, упоритата работа и отдадеността на младите танцьори, както и за професионализма на техния ръководител. Участието в национални състезания дава възможност на състезателите да развиват своите умения, да трупат ценен опит и да представят достойно Бургас на националната спортна сцена.

Спортен клуб „Бляк Стайл Скуад“ е сред утвърдените брейк школи в България. През годините неговите състезатели са печелили множество национални и международни отличия, утвърждавайки Бургас като един от активните центрове на брейк културата у нас.

„ОП „Международен младежки културен център“ – Бургас поздравява всички състезатели на „Бляк Стайл Скуад“ и техния ръководител за постигнатите успехи. Клубът провежда своите тренировки в една от сградите на общинското предприятие – Младежкият дом, където младите таланти развиват своите умения и спортен дух.