Бургаският окръжен съд наложи днес постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 66-годишния столичен бизнесмен Асен Василев, обвинен за катастрофата на автомагистрала „Тракия“, при която загина директорката на училище „Кирил и Методий“ в Карнобат Маргарита Паскалева.

Тежкият пътен инцидент стана на 9 ноември на 341-вия километър на магистралата, в района на град Камено, в посока Бургас. Управляваният от Василев джип „Ауди Q8“ се е ударил в лек автомобил „Хонда“, в който пътувала Паскалева.

Срещу обвиняемия е повдигнато обвинение по чл. 342, ал. 3 от Наказателния кодекс за умишлено причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие. Предвиденото наказание за това престъпление е от 15 до 20 години лишаване от свобода.

В хода на съдебното заседание стана ясно, че през последните две години мъжът е извършил 11 нарушения на Закона за движението по пътищата.

Защитата поиска по-лека мярка за неотклонение, като се позова на влошеното здравословно състояние на обвиняемия и високите нива на кръвната му захар. По време на заседанието обаче беше посочено, че отклоненията са свързани с приема на таблетки за отслабване.

Според данните от техническия анализ автомобилът на обвиняемия се е движил със скорост 251 км/ч при разрешени 140 км/ч. Разследващите разполагат и с електронни данни за движението на автомобила по магистралата, включително в района на Сливен.

Прокурор Мануел Манев определи случая като изключително рядък за региона заради високата скорост, с която се е движил автомобилът. По думите му продължителното движение с над 200 км/ч показва пренебрегване на възможните последици. „Той е разчитал единствено и само на шанса, че това няма да се случи. Той нито може да предвиди, нито може да реагира, а както виждате, резултатът в такъв случай, с такава скорост, е винаги един и същ“, заяви Манев. Той уточни, че три секунди преди сблъсъка автомобилът се е движил със скорост 251 км/ч.

Адвокатът на обвиняемия Крум Зидаров оспори начина, по който е установена скоростта. Според него тя не е определена чрез автотехническа експертиза, а въз основа на технически анализ на данни от единия от автомобилите, участвали в катастрофата.

Защитникът постави под съмнение и използването на информацията от въздушните възглавници за изчисляване на скоростта. „Това към кой момент, кога са се отворили, честно казано, не е начинът, по който да се определи скоростта“, коментира Зидаров. Той добави, че предстоят допълнителни действия по разследването и че „скоростта може да не е такава“.