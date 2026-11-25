По случая със сексуалното посегателство над 15-годишно момиче в София вече има четвърти задържан - младеж на 18 години, който при задържането на тримата непълнолетни по случая е бил разпитан единствено като свидетел по досъдебното производство.

Предполага се, че на задържания още днес ще му бъдат повдигнати обвинения. Момчето има отношение и към другия случай, станал известен покрай разпространен в интернет видеоклип, на който се вижда как се стреля с огнестрелно оръжие в непосредствена близост до момиче.

Разследващите проверяват и участието му в случая с блудството над 15-годишната ученичка.

Скандалът се разрази след като след посещение на детска дискотека в София група младежи - момичета и момчета, се събрали в апартамент, където 15-годишно момиче станало жертва на сексуално посегателство. Случилото се било заснето с телефон, а кадрите впоследствие се появили в интернет.

За инцидента СДВР се е самосезира и е започнала проверка. Беше образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата, а полицията установи участниците в събитията.

На пострадалото момиче бяха осигурени психологическа подкрепа и защита, а по случая беше уведомена и Държавната агенция за закрила на детето.