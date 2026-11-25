Започна онлайн гласуването в никулденския фотоконкурс „Бургас през моите очи“. Инициативата е организирана от Международния младежки център – Бургас с подкрепата на Бургаската фотографска общност.

В рамките на 20 дни през ноември участниците имаха възможност да изпратят до три свои фотографии, представящи града през техния поглед. Всички снимки са публикувани на фейсбук страницата на Международния младежки център – Бургас: https://www.facebook.com/YICBurgas/

Кадърът, който събере най-много харесвания, ще получи отличието „Награда на публиката“. Онлайн гласуването продължава до 30 ноември включително.

Церемонията по награждаването ще се състои на 4 декември (петък) от 17:00 часа в сградата на Международния младежки център – Бургас. Тогава ще бъдат обявени и тримата победители, избрани от жури с представители на организаторите от ММЦ-Бургас и Бургаската фотографска общност.

Целта на конкурса е да насърчи младите хора с интерес към фотографията да развиват таланта си и да покажат красотата на Бургас през собствената си гледна точка.