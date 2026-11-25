





ВиК-Бугас се извини за това, че поднесе неприятна изненада за бургазлии със спиране на водата 6 часа по-рано от предварително съобщеното. Това трябваше да стане в 12 часа днес. Много хора разчитаха да напълнят тази сутрин съдове. Оказа се обаче, че още при събуждането си са били сюрпризирани от сухите чешми и душове.

Ето и съобщението от ВиК, от което не става ясно в колко часа ще бъде пусната водата:

„Във връзка с планираното прекъсване на водоподаването по предварително обявения график, „ВиК“ ЕАД се извинява на всички абонати на Дружеството за по-ранното спиране на водата в гр. Бургас. Причините за това са непредвидени аварии на съоръжение по тръбопроводите за гр. Несебър и гр. Поморие. Ремонтни групи се започнали да работят за отстраняването им още през нощта срещу 25.11.2026г. (сряда).

Водоподаването ще бъде възстановено след отстраняване на авариите и приключване на планираните мероприятия. Извиняваме се за причинените неудобства“.