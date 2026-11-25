Защо младите лекари да изберат „Сърце и Мозък“ за своята специализация? Отговор на този въпрос даде изтъкнатият хирург проф. Даниел Костов, д.м.н., FACS, началник на Клиниката по хирургия на високотехнологичния болничен комплекс „Сърце и Мозък“ - Бургас и преподавател в Медицинския факултет на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“, по време на среща със студентите по медицина.

Достъпът до иновативни медицински технологии, обучението редом до утвърдени специалисти, богатият клиничен опит и перспективите за дългосрочно професионално развитие в България бяха сред основните акценти в представянето на професора.

С екип от 2200 служители, сред които 530 лекари и 190 специализанти, „Сърце и Мозък“ изгражда професионална общност, в която опитът и експертизата на утвърдените специалисти се срещат с амбицията и енергията на младото поколение медици.

Сред основните предимства за бъдещите специализанти е възможността да се обучават в реална високотехнологична клинична среда. Болничните комплекси разполагат с 34 операционни зали, две роботизирани хирургични системи Da Vinci, седем ангиографски системи, Гама нож от последно поколение, линеен ускорител с 4D симулация и високоспециализирана диагностична апаратура.

Мащабът на медицинската дейност е друг ключов фактор за пълноценното обучение. За справка през 2024 г. през лечебните заведения са преминали над 64 000 пациенти, извършени са над 31 000 операции и повече от 108 000 прегледа. Зад тези числа стоят сложни клинични случаи и възможности за натрупване на богат практически опит.

Представянето бе част от информационна среща, организирана от Центъра за медицинска квалификация към университета, посветена на възможностите, реда и условията за придобиване на специалност в рамките на следдипломното обучение.

Преди да изберете къде ще проведете своята специализация, помислете за три неща – условията на труд, възможностите за професионално развитие и личната мотивация. Първите две „Сърце и Мозък“ ви осигурява на 100%. Третото зависи изцяло от вас.”, каза проф. Даниел Костов пред бъдещите лекари.

Пътят на проф. Даниел Костов в медицината е пример за това как натрупаният международен опит и експертиза могат да намерят реализация в България. С над 35 години лекарска практика и два защитени доктората, той е член на Американския колеж на хирурзите (FACS). Специализирал е онкохирургия, трансплантационна, лапароскопска и роботизирана хирургия в най-престижните медицински центрове в САЩ, Япония и Европа. През 2022 г. е отличен от Българския лекарски съюз с наградата „Лекар на годината“ за принос в медицината.

Възможността младите лекари да черпят знания и опит от специалисти с подобна професионална биография е сред най-ценните предимства на специализацията в „Сърце и Мозък“.

В съчетание с мултидисциплинарния подход, европейското признание и инвестициите в медицински технологии болниците предлагат перспектива за успешна лекарска кариера в България и научно развитие.

Ръководството на „Сърце и Мозък“ – Бургас изказва благодарност на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Центъра за медицинска квалификация за инициативата и предоставената възможност на лечебните заведения да представят пред бъдещите лекари условията за специализация и перспективите за професионално развитие. Подобни инициативи укрепват партньорството между академичната и медицинската общност и имат важна роля за изграждането на следващото поколение лекари в България.