Две поетични чувствителности ще се срещнат на 17 октомври в Бургас в поредното издание на „Поетични реплики“. Гост на литературния формат ще бъде Ина Иванова, чиято книга „Непокътнат свят“ е сред номинираните за Националните литературни награди „Перото“. Срещата с модератор Диана Саватева ще започне в 18:30 часа в Културен център „Морско казино“ и е част от 30-ото издание на Есенните литературни празници.

Разговорът ще поведе публиката към „непокътнатите светове и светлите апокалипсиси“ в поезията, а стиховете ще разкрият различни погледи към човешките преживявания, паметта и света около нас.

„Непокътнат свят“ попадна в широката номинация в категория „Поезия“ на Националните литературни награди „Перото“. Ина Иванова е носител и на Националната награда за поезия „Христо Фотев“ за предишната си книга „Нещата, за които мълчим“.

„За четящите хора на Бургас предстои среща с топла, изящна поезия, обърната към света около нас и световете вътре в нас, откриваща „онази първична, най-стара алхимия“. Поезия, която ни показва значимостта на привидно незначителните детайли и разкрива силата им да разместват мисловни пластове и да променят житейски посоки“, споделя Диана Саватева, автор на четири поетични книги.

В рамките на „Поетични реплики“ публиката ще има възможност да чуе и нови стихотворения на Диана Саватева.

Събитието е част от Есенните литературни празници, които през октомври превръщат Бургас в пространство за срещи с утвърдени и съвременни български автори. Сред участниците в тазгодишното издание са още Виолета Воева, Михаил Вешим, Димитър Христов и други творци.

Входът е свободен.