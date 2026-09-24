Емблематичната британската група Dire Straits Legacy си взима сбогом с българската публика с мащабен концерт в Бургас на 30-ти септември от 19.00 часа в Летния театър.

Остават последни билети за шоуто на любимата на няколко поколения група. Феновете на известните музиканти ще могат да изживеят още веднъж магията на хитове като „Money for nothing“, „Sultans of swing“, „Six blade knife“ и много други.

Концертите ще бъдат с участието на оригинални членове на Dire Straits, наред с музиканти от световна класа. Dire Straits Legacy връща неповторимия звук на култовата група към живот, специално за феновете в България.

Супергрупата стартира през 1977 г. и бързо набира популярност във Великобритания, а след това и в целия свят. Техният най-успешен албум „Brothers in arms“ достига зашеметяващите 30 милиона продажби и се превръща в осмия най-бързо продаван албум в цялата история на Великобритания!

Заедно ще имаме уникалния шанс да се докоснем още веднъж до една от най-популярните рок банди за всички времена, донесли безброй емоции на няколко поколения. Очаквайте много изненади и шоу, различно от всяко друго досега.