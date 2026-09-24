Централната избирателна комисия (ЦИК) днес приключи процедурата по обществена поръчка за избор на изпълнител за техническо и логистично обезпечаване на машинното гласуване за президентските избори, като предстои да бъде сключен договор с единствената фирма, участвала в поръчката – "Сиела Норма". Това каза говорителят на комисията Стоянка Балова-Цветкова на брифинг в сградата на ЦИК във връзка с подготовката и провеждането на президентските избори, насрочени за 25 октомври 2026 г.

Предметът на обществената поръчка е цялостна диагностика и ремонт на 12 800 специализирани устройства за машинно гласуване, като всяка машина ще премине през пълна техническа диагностика, профилактика и ремонт, където е необходимо. Подобни дейности по машините не са извършвани, откакто те са закупени през 2021 г, припомниха от ЦИК.

Финалната стойност по отношение на първата обособена позиция относно техническата профилактика е около 9 393 000 евро, по отношение на транспортирането на машините и обезпечаването в изборния ден сумата е около 1,2 млн. евро, а по отношение на ремонта на машините – около 1,8 млн. евро, каза още говорителят на ЦИК.

3000 души технически персонал на "Сиела Норма" ще бъдат по секциите, за да помагат, в случай, че има проблем с някое от устройствата.