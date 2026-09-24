За поредна година в ОУ “Хр. Ботев” - кв. “Сарафово” ще се проведат разнообразни инициативи и игри, в които ще се включат 380 ученици от 1. ви до 7. ми. клас. Събитието ще се проведе на 25.09.2026 г. от 9-13:20 ч. Предвидени са множество активности на разнообразна тематика, сред които: “Безопасно придвижване до училище”-1-2 кл., “Безопасно идване на училище с велосипед” - 3-4 кл., “Спорт без отпадъци” - 1-4 кл, с което се цели изграждане на отговорно отношение към планетата и опазването на околната среда. За по-големите ученици са планирани демонстрации и участие от различни спортни клубове по: таекуондо, волейбол и баскетбол. Ще бъдат представени песни и танци от училищните клубове към ОУ “Хр. Ботев” - кв. “Сарафово”.

Сред специалните гости, които ще участват в събитието са: олимпийският вицешампион по вдигане на тежести от Сидни, 2000 г. - Георги Марков. Той ще мотивира учениците и ще бъде интервюиран от г-жа Росица Борисова - учител по ФВС; Юрий Громов - майстор по таекуондо ITF (VII дан), международен инструктор и съдия висша категория „А“ от клуб Master Gromov Team. Той ще направи демонстрация по таекуондо; волейболният треньор Христо Великов от клуб Deya Volley. Той ще представи историята и постиженията на клуба; Михаил Капитанов - баскетболен треньор от клуб БК Черноморец 1946. Той ще участва в демонстрация; Николай Караколев - полицейски инспектор от ОД на МВР - Бургас. Той ще разясни на учениците безопасното придвижване с велосипед в градска среда.

Целта на събитието е освен подрастващите да се почувстват вдъхновени да следват мечтите си, но и да бъдат окуражени към проява на физическа активност извън училище, защото чрез спорта се изгражда здравословен, активен и пълноценен начин на живот. Чрез него се развиват не само физическите качества, но и важни умения като екипност и отговорност, които помагат както в личния, така и в професионалния живот. Спортът ни учи да бъдем свързани с другите, но и активни, силни, уверени.

Заповядайте на нашия прекрасен празник!