От 1 до 31 октомври 2026 г. пред КЦ „Морско казино“ в Бургас ще бъде представена фотографската изложба „Цветът на солта“ на Ники Динов. Откриването е на 1 октомври от 18:30 ч. Изложбата включва 24 кадъра, отпечатани на пана с размер 127 × 94 см, които показват солниците край Бургас по залез и от птичи поглед.

Ники Динов се занимава с фотография от 1984 г. и е основател на Esstetic Print – място, в което фотографиите оживяват. Там снимките се изваждат от телефоните и компютрите и се отпечатват така, че да могат да бъдат закачени на стената у дома или в офиса.

През последните години Ники снима почти изцяло комерсиални проекти и все не намира време за фотография за удоволствие. Един ден през август решава да отиде до солниците, само на 15 минути с кола от дома му. „Още от първия път мястото ме грабна и започнах да ходя там през ден-два по залез. Всеки път виждах нещо различно и исках още: цветове, текстури, форми, фламинги… Така се роди идеята за тази изложба“, разказва фотографът.

Необичайните червени и розови нюанси на водата, които доминират в кадрите, имат природно обяснение. В силно солената вода се развива микроводораслото Dunaliella salina, което отделя червени пигменти, за да се предпази от силното слънце. С него се хранят малките солени рачета артемия, а с тях пък фламингата, които дължат розовото си оперение именно на тази хранителна верига.

„С кадрите в изложбата искам да ви покажа това място така, както аз го видях, защото то е много по-красиво и загадъчно, отколкото си мислим, минавайки покрай него всеки ден“, казва Ники Динов.

Изложбата се реализира с подкрепата на Община Бургас и Ротари клуб Бургас.