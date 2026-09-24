От 25 до 27 септември Международният конгресен център на Морска гара – Бургас ще бъде домакин на Черноморските ревматологични дни. Организатор е Черноморската асоциация по ревматология, а съорганизатори – Клиниката по ревматология на УМБАЛ Бургас и Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Над 100 специалисти от цялата страна ще участват във форума, чиято научна програма включва повече от 20 доклада, дискусии, симпозиуми и практически обучения.

Срещата е мултидисциплинарна и събира не само ревматолози, но и дерматолози, ортопеди, специалисти по лабораторна медицина и други медицински специалности. Основен акцент ще бъде екипната работа между различните специалисти – ключова за навременната диагноза, проследяването и комплексното лечение на пациентите с ревматологични заболявания. Ще се постави специален акцент върху възможностите на образната диагностика и изкуствения интелект.