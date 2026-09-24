Лансираният от ПБ проект на нов Закон за потребителския кредит не е “грижа за хора” и “битка с олигархията”, а тъкмо обратното. Това обяви в гневно изказване в парламента Венко Сабрутев, депутат от "Продължаваме промяната". Радев и партията му предлагат осигуряване на достъп на фирмите за бързи кредити до ЕСГРАОН, за да може мутрите да тормозят и роднините на длъжника при събиране на парите, предлагат и премахване на тавана на лихвите и на наказателните лихви при просрочие, критикува Сабрутев.

В проекта на ПБ, който управляващите вече си гласуваха на първо четене, действително се дава достъп на "магазините" за лесни кредити до важни бази данни, вкл. системата ЕСГРАОН, където са и ЕГН-тата на гражданите. Ето какво конкретно пише в проекта:

"При извършване на оценката на кредитоспособността кредиторът може да получи от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) данни за семейно положение, сключен брак, деца, постоянен и настоящ адрес, смърт на лицето.

Опасенията са, че някои компании ще използват тази информация, като пращат здрави момчета с ланци да притискат близки на длъжника.

Венко Сабрутев даде пример до какво могат да доведат промените в "таваните" за разходите на получателя на заема. Ако човек изтегли 1860 евро (три минимални работни заплати), след 5 месеца ще трябва да ги върне с 2533% лихви.

Съпартиецът му Асен Василев също заклейми проекта:

""Прогресивна България" се опитва да ни убеди, че лихва от 11 000% е приемлива! И че премахването на тавана на лихвата по бързите кредити защитава интересите на потребителите. И че лихва от 11 000% вместо сегашните 52% е приемлива, защото иначе компаниите за бързи кредити щели да спрат да отпускат кредити.

Сабрутев определи закона като лобистки. На няколко пъти вече той го нарича "Поправката Лечева", като визира бившата министърка на спорта - заради факта, че нейни близки роднини са учредители на една от известните фирми в бранша - "Сити кеш".

В сряда след ожесточени дебати парламентът прие на първо четене законопроекта за потребителския кредит. Единствено управляващите от ПГ на "Прогресивна България“ гласуваха "за“. От ПБ твърдят, че затягат реда за отпускане и рекламиране на заеми и че защитават потребителите, но експерти и опозиция откриха безобразни текстове тъкмо н обратната посока. Въпреки лавината от критики те не оттеглиха скандалния проект, оправдаха се, че са бързали заради евродиректива, и обещаха да махнат или редактират безобразните текстове. Срокът за корекции и нови предложения преди второто четене е 16 дни.

Парламентът удължи и срока за внасяне на предложения между първо и второ четене на законопроекта на 16 дни.