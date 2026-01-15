На 21 януари 2026 г., сряда, в 18.30 ч., в зала „Петя Дубарова“ на КЦ „Морско казино“ в Бургас ще бъде представен научен сборник, посветен на паметта на изтъкнатия бургаски археолог и нумизмат проф. дин. Иван Карайотов.

Международно признат учен, ръководител на разкопки в Поморие, Несебър, Созопол, Голямо Буково, Бургас, Руен и Айтос, учител на две поколения бургаски археолози и почетен гражданин на Бургас, Иван Карайотов остави незабравима следа не само в науката, но и в сърцата на стотици свои ученици и приятели.

Той напусна този свят на 76 години, на 30 януари 2018 г.

Работата по селекцията на научните изследвания, които да намерят място в специалния сборник, посветен на проф. Карайотов, започна през 2022 г. През 2023 г. материалите бяха събрани, а през 2024 и 2025 г. бяха реализирани научната редакция, текстовата обработка, предпечатът и отпечатването на изданието, което излиза като том IX от „Известия на бургаския музей“.

Сборникът съдържа 30 научни студии, статии и съобщения на български и чуждестранни учени, разпределени в рубриките „Нумизматика и сфрагистика“, „Археология“, „Морска археология“, „Епиграфика“, „История“ и „Консервация и реставрация“.

Всички теми в сборника са териториално свързани с голямата любов на Иван Карайотов – зоната на българското Черноморие.

Главен научен редактор на тома е проф. д-р Иван Христов, заместник-директор на НИМ – София. Редактори са д-р Игор Лазаренко, директор на РИМ – Варна; д-р Драгомир Гърбов – член-кореспондент на Археологическия институт на Америка и научен сътрудник в Института за археология на мореплаването; и д-р Милен Николов – директор на РИМ – Бургас.

Предпечатът, обработката на снимките и дизайнът на корицата са дело на Нели Никифорова–Христова и Цветана Илева от РИМ – Бургас, както и на Милка Юдова. Преводите са извършени от Мила Миделиева от РИМ – Бургас и д-р Драгомир Гърбов. Художествената редакция е дело на Яна Славянска. Автор на изображението на корицата е бургаският художник Митко Иванов.

Съставител на тома е д-р Милен Николов.