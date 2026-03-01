Служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски заяви, че започва проверка на всички централизирани търгове, провеждани от ведомството. В предаването „Неделя 150“ по БНР той коментира скандала с поръчката за скринингови тестове, която по думите му е възложена на външен изпълнител при съмнителни условия.

Околийски уточни, че Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и прокуратурата ще бъдат сезирани, ако се установи злоупотреба. Реакцията идва, след като финансовият министър Георги Клисурски разкри, че процедурата за тестове за рак е с десетократна надценка. Според здравния министър намерението за скрининг е добро, но изпълнението поражда съмнения за корупционни интереси и желание за лични облаги.

Министърът съобщи и за проблем с ремонта на психиатричната болница в Курило. По думите му изпълнението се бави от фирма на бизнесмен от Кърджали, което създава риск държавата да загуби предвиденото финансиране, ако срокът бъде пропуснат.

Относно рокадите в системата, Околийски отрече политически мотив за освобождаването на директора на „Медицински надзор“. Иванка Динева беше отстранена заради липса на напредък и регистриран регрес в трансплантациите през последните две години, поясни той. Околийски допълни, че агенцията е жизненоважна за контрола върху разходването на обществения ресурс.

Здравното ведомство вече предприе мерки за ревизия на разходите, като само преди дни министърът прекрати друга обществена поръчка за охрана на обекти на министерството. По темата с ръководството на „Пирогов“ той уточни, че към момента не се предвиждат уволнения, но текат одити в лечебни заведения със „странна дейност“.