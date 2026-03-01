Към момента 1397 организирани туристи са блокирани в района на Близкия изток, най-вече Дубай и Йордания. Това заяви министърът на турзима Ирена Георгиева по време на брифинг на Кризисния щаб към МВнР днес.

Припомняме, че Кризисният щаб бе сформиран на 28 февруари по указание на външния министър Надежда Нейнски.

От МВнР приканват българските граждани, намиращи се в Близкия изток, да поддържат контакт с българските дипломатически и консулски представителства и да се регистрират в рубриката „Пътувам за“, използвайки бутона „Пътувам за“ в горния десен ъгъл на следната уебстраница: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo.

„Знам, че много българи в региона на Близкия изток в момента са попаднали в епицентъра на атаките и преживяват изключително напрегнати часове. Затова споделям тази информация. Ако вие или ваш близък имате нужда от съдействие, можете по всяко време да се свържете със Ситуационния център на Министерство на външните работи на Република България. Телефоните работят денонощно: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616; имейл: crisis@mfa.bg; Факс: +359 2 870 71 37“, написа служебният премиер Андрей Гюров във Facebook по-рано днес.