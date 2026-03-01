Във връзка с рязката ескалация на конфликта в Близкия изток, Ситуационният център на Министерството на външните работи (МВнР) преминава в денонощен режим на работа. Всички български граждани, които се нуждаят от съдействие или искат да подадат сигнал, могат да използват следните контакти:

Денонощни телефони на Ситуационния център:



+359 2 948 24 04

+359 2 971 38 56

+359 893 339 616 (Мобилен)

Факс: +359 2 870 71 37



E-mail: crisis@mfa.bg

Важно за вашата защита:

Регистрация: МВнР призовава всички сънародници в региона спешно да се регистрират в рубриката „Пътувам за“ на официалния сайт: www.mfa.bg/bg/embassyinfo. Това позволява на държавата да има актуална информация за вашето местоположение при евакуация.



Дипломатическа помощ от ЕС: Съгласно правото на Европейския съюз, в държави, където България няма свое консулство, можете да потърсите помощ от всяко друго представителство на страна членка на ЕС. Те са длъжни да ви окажат съдействие като на свои граждани.



Местни представителства: Можете да се свързвате директно и с телефоните и имейлите на българските посолства в съответните държави.