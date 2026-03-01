Баба Марта ще започне с мъгли и със слънчеви часове следобед. От 1 до 7 март ще се затопля с високи максимални температури. В населените места се очакват стойности от 15 до 20 градуса. На 5 и 6 март се очакват слаби превалявания от дъжд в западните райони.

От 8 март започва продължителен период с чести валежи и постепенно захлаждане. До 09 март ще превалява дъжд, а от 10 до 11 март дъжд и сняг. Валежите ще бъдат слаби, в равнинната част на страната до 3-4 л/м2 , а в Добруджа,около 5-7 л/м2.

През втората десетдневка,от 12 до 14 март ще бъде сухо, с чести мъгли в сутрешните часове и температури от 9 до 14 градуса. Следващият период, от 15 до 19 март ще е с интензивни валежи от дъжд и захлаждане. На 16 валежите ще бъдат интензивни,а дъждът ще преминава в сняг. В планините се очаква мокър сняг. По-значителни по количество ще бъдат валежите в Западна и в Централна България - до 15-20 л/м2.

Третата десетдневка ще започне с повече слънчеви часове. Сухо, топло и ветровито ще бъде от 21 до 23 март. От 24 до края на месеца ще преминават серия от циклони, с интензивни валежи. От 24 до 27 март в планините ще вали мокър сняг, а в населените места дъжд и сняг. От 29 до 30 се очакват пролетни дъждове, като топли южни ветрове ще топят бързо снежната покривка по планините.

Геомагнитна прогноза

Магнитни бури от 20 до 24-ти

В началото на месеца, от 1 до 6 март Земното магнитно поле ще бъде със слаба активност.

Геомагнитно поле ще бъде с повишена активност от 7 до 24 март. Условия за геомагнитни бури на високите ширини има на 10 и 14 март. В периода 20-24 март магнитните бури ще бъдат силни и ще се проявят и на Балканите. Магнитните бури на тези дати ще оказват влияние на комуникациите. В периода от 25 до 31 март геомагнитната активност ще бъде слаба. През целия месец слънчевата активност ще се задържи средна.

Народна метеорология

Дъждовен март - дъждовно лято

За причините за смяна на характера на времето има много народни приказки. В една от тях се разказва за това, как Баба Марта се оженила за Април, хубав момък, който обаче винаги ходел лошо обут и кален. Заради това, когато погледне лицето му, Марта се разсмивала, но когато погледнела краката му, се разплаквала и така времето през нейния месец се променяло много бързо.

Дъждовен март предвещава дъждовно лято. Март ако е кишав, лятото ще е сухо. Когато е сухо през март, посевите ще бъдат добри. Когато гърми през март, ще има суша през годината. Гръмотевица през март предвещава още пълни бъчви с вино и шупливи орехи. Ако вали на 1 март, то и годината ще е дъждовна. Ако на този ден е сухо, то и лятото ще е сухо.

Баба Марта, ту се цупи, ту се смее

Март е първият пролетен месец. Времето е динамично - с чести и бързи промени. Средните месечни температури са с 4, 5 градуса по-високи от тези през февруари. Слънчевите часове се увеличават значително и понякога температурите достигат летни стойности - най-високите измерени температури през март са от 30 до 35 градуса. Въпреки, идващата пролет, зимата трудно се „дава”, като снеговалежите не са рядко явление. Живакът в термометрите е стигал най-ниско до минус 29 градуса в Горна Оряховица, минус 28 в Ихтиман, минус 27 във Видин. Когато в началото на месеца е сравнително топло, а в края арктичен въздух достига страната ни се получават сериозни поражения по агрокултурите. Провокирани от високите температури растителността се развива, овошките започват да цъфтят. При последващо застудяване с отрицателни температури се нанасят сериозни щети на агробизнеса. Такива условия за последно е имало през 2002 година.

В планините снежната покривка ще бъде достатъчна за практикуването на бели спортове през целия месец. През по-топлите дни снегът омеква и крие опасности от контузии за по невнимателните скиори. При обилни снеговалежи, силни ветрове и резки затопляния, рязко се увеличава опасността от лавини. Ето защо посетителите на планината трябва своевременно да се осведомяват за условията в планината за да не развалят своята почивка.