Депутатът от "Възраждане" Славчо Крумов е починал преди малко. Тъжната вест съобщи в социалната мрежа лидерът на партията Костадин Костадинов.

"Напусна ни верен съратник, приятел и другар! Бог да го прости! Ще ни липсваш много", написа Костасдинов.

Славчо Ангелов Крумов е български строителен предприемач и политик от партия „Възраждане“. Народен представител в XLIX, L и LI Народно събрание.

Славчо Крумов е роден на 8 октомври 1975 г. в град София.

На парламентарните избори през 2023 г. е кандидат за народен представител от листата на партия „Възраждане“, в 25 МИР София. Избран е от същия многомандателен избирателен район.

В рамките на парламентарната си дейност е бил член на Комисията по вътрешен ред и сигурност, Комисията по отбрана, Комисията по вероизповеданията и Комисията за пряко участие на гражданите в Народното събрание.

По време на мандатите си е задал парламентарни въпроси към министри и държавни институции. Участвал е в обществени инициативи, свързани със запазването на българския лев, както и в инициативи срещу златодобивни проекти, планирани от чуждестранна компания в района на Понор, България.

През януари 2025 г. народният представител постигна напредък по въпроса за подобряване на условията за огнеборците от 6-та пожарна служба в София, като бе обявена обществена поръчка за довършване на сградата в квартал Овча купел, която стои недовършена от 2019 г. и се руши.

Крумов акцентира върху нуждата от модернизация на пожарната инфраструктура и техника, отбелязвайки, че огнеборците заслужават достойни условия за работа.

През юли 2025 г. във връзка с обезопасяването на фасадите на Централния военен клуб в София беше съобщено, че ще бъдат поставени защитни мрежи и се подготвя проект за реставрация на сградата.

В началото на 2026 г. Славчо Крумов отправи към министъра на околната среда и водите официален въпрос относно функциониране на нерегламентирано сметище в общинската база „Чистота – Искър“ в София и поиска информация за законовото основание за депонирането на отпадъци и предприемане на мерки за проверка и действия по случая.