Служебният премиер Андрей Гюров отправи послание към българските граждани в страните от Близкия изток, където в момента се наблюдава засилено напрежение и военна ескалация. В съобщението си той увери, че институциите следят развитието на ситуацията и са в постоянна координация с Министерството на външните работи и дипломатическите представителства.

„Знам, че много българи в региона на Близкия изток са попаднали в епицентъра на атаките и преживяват изключително напрегнати часове. Затова споделям тази информация, за да могат да получат помощ, ако имат нужда“, каза премиерът Гюров, като предостави контактите за връзка с нуждаещите се българи в региона.

Правителството гарантира, че е създадена организация за оказване на съдействие и подкрепа. Гюров предостави информация за връзки към Ситуационния център на Министерството на външните работи, който работи денонощно:

Телефон: +359 2 948 24 04

Телефон: +359 2 971 38 56

Телефон: +359 893 339 616

Имейл: crisis@mfa.bg

Факс: +359 2 870 71 37

„Ако няма български консул в държавата, в която се намирате, имате право да потърсите помощ от консулските служби на друга държава от ЕС“, добави Гюров, подчертавайки, че това е право на всички европейски граждани.