Служебният премиер Андрей Гюров отправи послание към българските граждани в страните от Близкия изток, където в момента се наблюдава засилено напрежение и военна ескалация. В съобщението си той увери, че институциите следят развитието на ситуацията и са в постоянна координация с Министерството на външните работи и дипломатическите представителства.
„Знам, че много българи в региона на Близкия изток са попаднали в епицентъра на атаките и преживяват изключително напрегнати часове. Затова споделям тази информация, за да могат да получат помощ, ако имат нужда“, каза премиерът Гюров, като предостави контактите за връзка с нуждаещите се българи в региона.
Правителството гарантира, че е създадена организация за оказване на съдействие и подкрепа. Гюров предостави информация за връзки към Ситуационния център на Министерството на външните работи, който работи денонощно:
- Телефон: +359 2 948 24 04
- Телефон: +359 2 971 38 56
- Телефон: +359 893 339 616
- Имейл: crisis@mfa.bg
- Факс: +359 2 870 71 37
„Ако няма български консул в държавата, в която се намирате, имате право да потърсите помощ от консулските служби на друга държава от ЕС“, добави Гюров, подчертавайки, че това е право на всички европейски граждани.
