Няма проблем със сертифицирането на машините за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Това заяви председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова в предаването „Неделя 150“ по БНР. По думите ѝ държавата разполага с 12 837 устройства, като изтеклият гаранционен срок на част от тях не означава, че са неизправни.

Преди вота се извършват диагностика и профилактика на техниката. Нейкова бе категорична, че процесът по удостоверяване на съответствието ще бъде прозрачен, с достъп за представители на партиите и неправителствените организации. Темата за надеждността на устройствата е периодична, като още през 2024 г. министър Мундров увери, че технически пречки няма да има. Въпросът с компетентността при работата с тях също бе повдигнат в миналото от бившия зам.-министър Благовест Кирилов, който посочи човешкия фактор като основен риск.

Крайният срок за регистрация на формациите е 4 март. До вчерашния ден документи са подали шест партии и три коалиции, но само по една от двете групи има решение за регистрация, уточни председателят на комисията. ЦИК ще работи и на националния празник 3 март.

Относно сложността на изборните книжа, Нейкова обясни, че протоколът не може да бъде съкратен заради изискванията на Изборния кодекс. Възможно е обаче пренареждане на текстовете за улеснение на секционните комисии (СИК). Идеята членовете на СИК да полагат изпит след обучението си бе оценена положително, но към момента тя остава само с препоръчителен характер. Преди месец Нейкова коментира, че честите промени в правилата са политическо решение, което влияе на изборния процес.