Ценителите на добрата литература имат повод за вдъхновяваща среща с любим автор. На 16 януари (петък) в Бургас ще гостува един от най-успешните съвременни български писатели – Костадин Костадинов, автор на романите „Ловецът на пеперуди“ и „Последният войнишки император“.

За читателите, които вече са се потопили в неговите книги, представянето ще бъде дългоочаквана среща с познат глас. За онези, които тепърва ще го откриват – това е отлична възможност да се докоснат до увлекателни сюжети, исторически препратки и мъдростта на притчовия разказ.

Събитието започва в 18:30 ч. и ще се проведе в зала „Проф. Димитър Аврамов“, Център за съвременно изкуство и библиотека Бургас.

Модератор на срещата ще бъде Диана Саватева.

Една вечер в приятни разговори за , книги и смисъл – не я пропускайте.