Бургас ще бъде домакин на първата предпремиера на най-новия български филм на режисьорката Зорница София – „3.0 килограма щастие“. Прожекциите ще се състоят на 17 януари от 17:00 и 19:30 часа, като градът е избран неслучайно – лентата се реализира с финансовата и логистична подкрепа на Община Бургас.



Очаква се на събитието да присъстват част от актьорския екип на филма, като допълнително ще бъде потвърдено участието на Владимир Зомбори и Герасим Георгиев – Геро.



Билетите ще се продават на каса „Часовника“, като организаторите очакват те да бъдат пуснати в продажба до края на седмицата.



„3.0 килограма щастие“ тръгва официално по кината в цялата страна на 30 януари 2026 г. Филмът е вдъхновен от реални събития и поставя дълбоко лични и социално значими въпроси – за родителството, биологичния часовник, обществения натиск и цената на мечтата да станеш майка.



В главните роли ще видим Стефка Янорова, Дария Симеонова, Владимир Зомбори и Герасим Георгиев – Геро. Историята проследява живота на Елизабет и нейното семейство, които са изправени пред тежки морални избори в стремежа си към дългоочакваното дете.



Сценарият е дело на Виктория Пенкова, Зорница София и Петър Делчев, оператор е Мартин Чичов, а музиката – на Михаил Йосифов. Продукцията е на MQ Pictures със съдействието на Националния филмов център, Община Бургас и Азербайджанската филмова агенция.