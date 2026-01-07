До 10 януари се приемат книги за участие в Десетото издание на Националния конкурс за поезия „Христо Фотев”.

Конкурсът е учреден през 2008 г. от Община Бургас съвместно със Съюз на българските писатели, Сдружение на българските писатели, Сдружение на Бургаска писателска общност и Министерството на културата.

Той се провежда през година, и е сред най-авторитетните литературни събития в национален план. Той е част от културната програма на Община Бургас. Победителят в него получава диплом от Община Бургас и пластика „Златно перо“ от Съюз на българските писатели, както и парична премия. Церемонията по отличаването на лауреатите по традиция се провежда на 25 март, рождения ден на Христо Фотев.

В конкурса за поетична книга „Христо Фотев” могат да участват български автори, издали книги през последните две години, след 10 януари на годината на предходния конкурс. Авторите изпращат седем (7) броя от своите книги не по-късно от 10 януари 2026 година включително. За книги, подадени в срок, ще се считат и тези с пощенско клеймо или аналогичен документ за куриерска пратка със същата дата. Книгите се изпращат на адрес: Община Бургас, ул. „Александровска” № 26, Бургас 8000, до зам.-кмет с ресор култура (За национален конкурс за поетична книга „Христо Фотев”). Книгите, изпратени за участие в конкурса, не се връщат на авторите. Членовете на журито имат право да ги дарят на библиотека по избор.

Националната награда „Христо Фотев” не се връчва за книги, издадени посмъртно.

Книгите, изпратени за участие в конкурса, се оценяват от жури в състав: двама представители на Сдружение „Бургаска писателска общност“, по един представител на Община Бургас, Министерство на културата, Съюза на българските писатели, Сдружение на български писатели и един носител на наградата „Христо Фотев“ от предходно издание на конкурса. Журито обявява широка номинация, която включва 10 автори, не по-късно от 1 март на годината на провеждане на конкурса, като при равен брой точки номинираните автори могат да са повече. Журито обявява тясна номинация, която включва 5 автори, не по-късно от 15 март на годината на провеждане на конкурса като при равен брой точки авторите могат да бъдат повече. Победителят и двете съпътстващи награди се определят на заседание на журито след обсъждане и гласуване. Заседанието се провежда в деня преди церемонията като имената на удостоените автори се запазват в тайна до церемонията.

В предходното издание на Конкурса през 2024 година свои книги подадоха 83 автори, а общият брой на произведенията бе 88.

Лауреати на националната награда „Христо Фотев“ през годините са били авторите Тома Бинчев за стихосбирката „Морето“, Росен Друмев за стихосбирката „Армада“, Аксиния Михайлова за стихосбирката „Разкопчаване на тялото“, Иван Сухиванов за стихосбирката „Нямо кино“, Александър Секулов за стихосбирката „Море на живите“, Цвета Делчева за стихосбирката „Отворени възможности“, Пламен Дойнов за стихосбирката „Влюбване в диктатора“ и Ина Иванова за „Нещата, за които мълчим“.