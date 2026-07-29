Изпълняващият функциите на главен прокурор Ваня Стефанова е разпоредила проверка по разследването за злоупотреби във „ВиК“ – Бургас. Това съобщиха от държавното обвинение, като уточниха, че Инспекторатът към Върховната касационна прокуратура ще проверява твърдения за забавяне на досъдебното производство.

Разпореждането идва часове след като премиерът Радев обвини прокуратурата, че възпрепятства работата на МВР и службите. „Колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на крупни корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа“, заяви той преди заседанието на Министерския съвет днес.

Като пример Радев посочи случая с ВиК-Бургас, където в началото на юли при акция на ГДБОП са били арестувани служители на дружеството, включително изпълнителният директор. По думите на премиера при разпитите са получени „интересни признания за злоупотреби в огромни размери, говорим за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и към национално известни фигури“.

Премиерът обясни, че МВР е изпратило случая в Софийската градска прокуратура заради замесени лица с имунитет, но след „протакане“ делото е върнато в Бургас. „Така го пращат, че делото пътува една седмица от София до Бургас“, коментира той. В Бургас трима прокурори последователно са си направили отвод, с което разследването е блокирано.

„В момента делото виси и е почти смачкано. В същото време служителите на ВиК-Бургас се разхождат свободно, подложени са на натиск (…) и започват да се отричат от първоначалните си показания“, допълни Радев.

От прокуратурата съобщиха, че ако проверката установи нарушения, ще бъде ангажирана дисциплинарна отговорност на съответния магистрат. От държавното обвинение подчертаха, че ръководството не оказва въздействие върху работата на наблюдаващите прокурори и всеки от тях носи отговорност за своите решения.

След операцията в началото на месеца прокуратурата повдигна обвинение на директора на „ВиК-Бургас“ Цветан Мирчев за безстопанственост, като щетата бе оценена на 1.5 млн. лв.

Ваня Стефанова бе избрана за временно изпълняващ функциите главен прокурор през април. При встъпването си в длъжност тя заяви, че няма да има недосегаеми и прокуратурата „не е нито бухалка, нито чадър“.