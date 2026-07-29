Министерският съвет прие решение за промяна на представителите на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

С решението предсрочно се освобождават Милена Кръстанова и Мария Беломорова като представители на държавата в Надзорния съвет. На тяхно място за остатъка от петгодишния мандат на съвета са определени изпълнителният директор на Националната агенция за приходите (НАП) Борис Михайлов и заместник-министърът на здравеопазването Петко Салчев.

Съгласно Закона за здравното осигуряване мандатът на Надзорния съвет е пет години. Настоящият му състав е конституиран през 2025 г., като законът предвижда членовете му да могат да бъдат предсрочно освободени с решение на Министерския съвет, а на тяхно място да бъдат определени нови представители за остатъка от мандата.





Борис Михайлов е изпълнителен директор на НАП. Той е магистър по икономика и по право, с дългогодишен опит в данъчната администрация, Министерството на финансите и като адвокат по данъчно и наказателно право. Ръководил е Държавен фонд „Земеделие“, а през различни периоди е бил и изпълнителен директор на НАП.

Петко Салчев е заместник-министър на здравеопазването, лекар със специалност „Социална медицина“, доктор по медицина и магистър по икономика и финанси. В професионалната си кариера е бил заместник-министър на здравеопазването, управител на НЗОК в периода 2020–2023 г., заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, както и изпълнителен директор на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Освен това е професор в Националния център по обществено здраве и анализи и доцент в Института за икономически изследвания към БАН.